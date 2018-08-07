Юлия Ефимова принесла сборной России очередное золото чемпионата Европы

Российские пловцы продолжают блестящее вступление на проходящем в Глазго чемпионате Европы. Юлия Ефимова стала чемпионкой на дистанции 200 метров брассом.

Юлия, вышедшая в финал с лучшим результатом, неторопливо начала главный заплыв. После первых 50 метров она была восьмой, а половину дистанции прошла четвертой. Но затем Ефимова "включила скорость" и одержала очередную блестящую победу.

Юлия Ефимова выиграла с результатом 2:21.31. Занявшая второе место испанка Джессика Валл Монтеро проиграла чемпионке 1 секунду и 71 сотых. Бронзовая награда у британской спортсменки Молли Реншоу.

Михаил Довгалюк стал бронзовым призером на дистанции 200 метров вольным стилем. Еще один российский пловец Михаил Вековищев финишировал шестым. Золото досталось британцу Данкану Скотту, серебро – литовцу Данасу Рапсису.

Сборная России, за которую выступали Валерия Саламатина, Анна Егорова, Арина Опенышева и Анастасия Гуженкова, заняла второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Наши девушки 1,22 секунды спортсменкам из Великобритании.