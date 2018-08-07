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7 августа 201820:08 Георгий Подгорный

Сбербанк подвел итоги конкурса стартапов

В Сбербанке подвели итоги корпоративного конкурса стартапов. Лучшими признали 12 проектов, их авторы получат по 10 миллионов рублей.

Как найти предпринимателей внутри компании, тем более, когда речь идет о таком гиганте как Сбербанк? И главное зачем? Сегодня крупнейший банк страны стоит на пути превращения в технологическую компанию, чтобы максимально широко предоставлять услуги своим клиентам. Для этого нужны технологии. Раньше привлекали состоявшихся игроков IT-рынка, теперь решили поработать со совсем молодыми стартапами. Рисков, безусловно, больше, но для инвестора — гораздо дешевле. И главное — свежие решения предлагали свои сотрудники банка.

Чтобы добраться до финала, нужно было пройти строгий отбор. Из почти 600 заявок выбрали 12 проектов. Позади несколько месяцев кропотливой работы над созданием новых решений на рынке в сфере медицины, образования, электронной коммерции, новых технологий и не только.

"Это был многоступенчатый, точнее четырехступенчатый отбор. Два этапа из которых проводили организаторы, отбирая лучшие заявки, и два последних этапа в них уже участвовали команды и их задачей было пройти полностью путь разработки продукта, определения своей целевой аудитории до разработки mvp для этой аудитории и первых продаж продукта", — говорит исполнительный директор Сбербанка , руководитель внутреннего акселератора Sber#Up Наталья Магидей.

Одни из участников конкурса Денис Васин — архитектор программного обеспечения, Юлия Панамарчук – инженер, работают в одном подразделении банка. Они решили попробовать себя в разработке технологий на основе блокчейн.

"Возьмем случай оптимизации цепочки поставок. Здесь пользователь системы сможет определить активы и роли, которые могут заниматься перемещением этих активов. После того как он разработал схему своего бизнес-процесса, в нашем приложении он генерирует код и он публикуется в блокчейн, после чего его можно исполнять, отслеживать перевозку контейнером и лекарственных препаратов", — сказал Васин.

Многие проекты на этапе разработки были сильно переосмыслены, чтобы максимально стать интересными для клиентов.

"У нас прекрасная команда, у нас есть все компетенции, за время акселератора изучили рынок, изучили спрос, нашли первых клиентов", — говорит Юлия Панамарчук.

Также стартаперы представили решения в области Bigdata — использования больших данных для малого бизнеса. И продвижению продукции таких предпринимателей — для банка это потенциально многомиллиардный рынок, для начинающих коммерсантов — дешевый сервис.

"Сбербанку очень сложно работать с микробизнесом, но таких компаний очень много. Только в крупных городах их больше миллиона таких компаний", — сказал участник акселератора Сергей Чернов.

"Мы предлагаем решения по привлечению клиентов в торговые точки малого бизнеса, мы делаем вэб-интерфейс, на который может зайти клиент, выбрать и указать параметры торговой точки, увидеть какое количество потенциальных клиентов находится неподалеку", — отметил участник акселератора Александр Ерофеев.

Сегодня они сотрудники банка, уже в скором времени самостоятельные бизнесмены. Лучшие — получили финансирование в 10 миллионов рублей, но это только начало большой работы. Впереди сложный цикл по интеграции лучших идей в экосистему Сбербанка, а значит и появление новых сервисов для клиентов.

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