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Ядерная программа Ирана 27 минут назад
Трамп добивается ухода Ирана с международной сцены
Предлагая бизнесу выбор между США и Ираном, он добивается мира во всем мире. Так Трамп в Twitter объяснил причины введения первого пакета антииранских санкций. В Тегеране эту политику называют "психологической войной". В Брюсселе — очередным ударом в спину.
Вашингтонское время ноль часов ноль минут. С этого часа 7 августа в Белом доме решили вернуть мир в прошлое. Вместо работавшего в течение трех лет международного ядерного соглашения, которое устраивало и саму Америку, на Тегеран США опять наложены санкции.
Золото и доллары, алюминий, сталь и графит, уголь и программное обеспечение, машины и самолеты. Запретных товаров и отраслей, как считает, Трамп теперь даже больше, чем было до него и до Обамы.
"Санкции в отношении Ирана были официально введены. Это самые жесткие санкции из когда-либо введенных, и в ноябре они поднимаются на другой уровень. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!" – написал он.
Другой уровень — это ограничения на экспорт иранской нефти. Их собираются ввести 5 ноября. Ровно за день до крайне важных для Трампа промежуточных выборов в Конгресс. Выглядит так, словно на восточный базар пожаловал рэкетир.
"Если вы враг и ударяете кого-то ножом, а следом сразу говорите, что хотите переговоров, первое, что нужно сделать — убрать нож. Слова Трампа направлены либо на достижение внутренней выгоды, либо для использования на выборах в Конгресс. А возможно, он хочет психологической войны с иранским народом", — заявил Хасан Рухани, президент Ирана.
Рухани Трампа еще пощадил. На самом деле нож пытаются приставить прямо к горлу, параллельно пытаясь показать, что прием срабатывает. "Аль-Джазира" и "Свободная Европа", CBS и CNN все время крутят кадры протестов и очередей за бензином на иранских заправках. Раскачивают исламскую республику и изнутри.
Пять новых лайнеров, приземлившиеся в аэропорту Мехрабад, возможно, последние европейские ласточки, добравшиеся до Ирана.
Франко-итальянский авиагигант ATR, как и многие другие компании из Евросоюза решение Белого дома поставило перед выбором с кем торговать- с США или с Ираном. Тех, кто попробует и там и там — в Америке ждут штрафы. Давить будут и через их заокеанских бизнес-партнеров.
Чтобы оставить хоть небольшое отверстие для притока воздуха в надетом на голову санкционном пакете, в Брюсселе вспомнили про контрмеры, которые придумали еще в 1996-м году. С их помощью, пытались обходить американские запреты в отношении Кубы, Ливии и Ирана.
"Закон О блокировании" теперь обновлен, поэтому законодательство в Европе защищает европейский бизнес от последствий санкций США, указывая компаниям, что они должны соблюдать европейское законодательство, а не американское", — сообщила Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности.
Чего в реальности стоит предложенный Могерини механизм, уже продемонстрировали 100 международных компаний. После объявления американских санкций их топ-менеджмент моментально принял равнение не на синий, а на звездно-полосатый флаг, пообещав уйти с иранского рынка. А вот ждать покорности от самого Ирана Трампу бессмысленно.
"Трамп думает, что тактика гневных твитов сработает с Ираном так же, как с Северной Кореей. Но у меня новость для Трампа — с КНДР это не сработало, ведь они так и не отказались от своей ядерной программы!"
Американские эмиссары из Госдепа и Минфина тем временем колесят по миру, уговаривая еще отказывающихся помочь США затянуть иранскую санкционную петлю, быть решительнее. Объехали уже двадцать стран.
Ни красных дат, ни истинных целей давления в Вашингтоне не скрывают. И дело не в атоме — военном или мирном. Иран, по мнению запустивших санкции, должен исчезнуть не только с международной, но и с региональной арены, отказавшись и от помощи Сирии. То есть самостоятельно запустить реакцию политического полураспада.
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