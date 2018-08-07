Планету бросает в жар: Европа и США не справляются с пожарами
Площадь пожаров на Пиренеях растет, из-за труднодоступности с огнем борются вертолеты, на которых потом эвакуируются окруженные пламенем пожарные. Вертолеты выручают и в Швейцарии — забирают воду из озера Онгрэн и утоляют жажду альпийских коров. Изнывающая от жары Европа уже привлекла к себе максимум внимания мировых СМИ, хотя ситуация в США, Японии и Китае — в буквальном смысле горячее.
Гигантский смерч на севере страны, на юго-востоке ливень как цунами — такой, что сносит крышу. 30 тысяч домов разрушены в Китае, почти 90 погибших, пострадали — 23 миллиона человек. В горах оползни отрезают целые провинции.
Города уходят под воду: вот спасатели по цепочке выводят людей, чуть не утонувших в собственных машинах прямо посреди улицы. А за океаном пожарным не хватает воды. В Калифорнии уже пепелище размером с Лос-Анджелес. Масла в огонь подлил Трамп.
"Калифорнийские лесные пожары усугубляются глупыми законами об окружающей среде. Придется вырубать деревья, чтобы победить огонь", — пишет американский лидер в своем Twitter.
Трамп стихийно требует от калифорнийских властей менять законы. В оппозиционном ему штате — он между двух огней. Губернатор в ответ тут же припомнил президенту, что тот не торопится строить обещанную стену на границе с Мексикой, а экологи — уже почти похоронили два национальных заповедника, тень "стены Трампа" нависла над сотней видов животных, от львов до ящериц, угрозой уничтожения. В парке Йеллоустоун бизон атаковал туристов, обезумев от пожаров, а от политики Трампа животные могут и вовсе ринуться в Мексику.
Трамп, конечно, неуправляемая стихия, но мир лихорадит, даже если он молчит в Twitter. Кроме пожаров в Америке, каких еще не было, Европа превратилась в Сахару. Нестерпимая жара в Италии, Греции, Испании, в Португалии — опасна для жизни. В Японии она убила уже 100 человек. В Австралии фермерам выделяют полмиллиарда на спасение от самой разрушительной в истории засухи. Планету бросает в жар — а есть ли диагноз?
В Азии, впрочем, мода на жару. У японцев микроклимат в кармане — носят плащи с вентиляторами. А вот улицы Пекина: зонты, хоть на небе ни облачка, шляпы и длинные рукава — надеваются отдельно, даже если +50. Жара ничто, имидж все, ведь загар здесь — признак бедности. И не бутылки с водой, а термосы — продавец солнечных очков знает, чем спастись в горячий сезон. Конечно, чаем — он спрессован в такие брикеты, название созвучно слову "футянь"- по-китайски это самый разгар лета. Его заваривают крутым кипятком так, что обжигает. Объяснение научное: теплая вода быстрее утоляет жажду, и философское: китайцы считают, что она восстанавливает баланс энергии — это заветы традиционной китайской медицины.
"Этот чай лучше всего пить именно сейчас, когда в Китае очень жарко, он полезный и человек начинает лучше работать", — говорит продавец чая.
На жаре зарабатывают местные туроператоры: до 45 миллиардов долларов китайцы тратят на поездки туда, где попрохладнее. И продавцы кондиционеров в Шэньяне, их продажи выросли в 35 раз! Но и убытков — на миллиард: на побережье гибнет трепанг, который в Китае хит и деликатес. Экологи обеспокоены и подъемом уровня моря — в среднем на 3 миллиметра в год.
Только что опубликована "Синяя книга" по изменению климата в КНР. В ней сказано, что уже почти 30 лет Китай постоянно обновляет температурные рекорды. Прошедший июль, например, был еще на 3 градуса жарче, чем предыдущий. Основные причины — стремительная урбанизация, ведь города-миллионники как гигантские грелки и парниковые газы. На Китай приходится пятая часть мировых выбросов. Дальше будет только жарче: в Китае теплеет значительно быстрее, чем где-либо на планете.
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