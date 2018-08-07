Большой синяк под глазом: с кем подрался в Москве звездный француз

Столичные медики успешно прооперировали знаменитого французского актера — звезду фильма "Такси" — Сами Насери. Он попал в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца с серьезной травмой. По некоторым данным, в одном из столичных клубов у него возник конфликт, завязалась потасовка.

Кадры сделаны через десять минут после драки. На часах половина второго ночи. Автомобиль подъезжает к дому в центре, где сейчас живет актер. Из машины выходят четверо — им навстречу еще несколько человек. Сами Насери начинает жестикулировать: видимо в подробностях рассказывает о случившемся.

В какой-то момент начинает падать, но ему удается устоять на ногах. К врачу обратился только следующим утром, но от госпитализации отказался. По крайне мере 5 августа днем его видели во дворе.

"Вы же его видели? — Да, и что? — Как он? – Нет, нет!"

В приватной беседе охранник офисного центра, расположенного рядом, рассказал нам, что в последний раз видел Семи Насери 6 августа. Под глазом у него был огромный синяк.

Год назад французский актер переехал в Москву, теперь живет здесь постоянно. Снимается в российских фильмах и рекламе. На недавнем Московском международном кинофестивале был приглашенной звездой. А мировую известность получил двадцать лет назад, после выхода картины Люка Бессона "Такси".

Драка произошла в ночь с 4 на 5 августа в ночном клубе. Не исключено, что актер сам спровоцировал конфликт. С двухтысячного года его имя регулярно фигурирует в полицейских отчетах. Агрессивное поведение, десяток избиений, нападение с ножом. В общей сложности из последних пятнадцати лет два Сами Насери провел за решеткой. Но, это во Франции. В России он оказался потерпевшим.

Судя по всему, французского актера поджидали на улице. По словам администраторов заведения Сами Насери с компанией спокойно расплатились и вышли на улицу. И после этого послышались шум и звуки драки. Она длилась меньше минуты, после чего нападавшие убежали.

"С кем именно она была, мы не знаем. Мы помогли ему, давали лед, что от нас требуется. Вызвали скорую. Наверное, задели его, как-то неудачно, потому, что он ходил на ногах, и он даже не уехал на скорой", — рассказала Анна Лобанова, генеральный директор клуба.

Известно, что первую помощь актеру оказали в НИИ скорой помощи Склифосовского. А вчера вечером его госпитализировали в клинику глазных болезней имени Гельмгольца. Операция прошла успешно, но пока Сами Насери все еще под надзором врачей.