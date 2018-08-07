Массимо Каррера: "Спартак" не является фаворитом встречи с ПАОКом

В среду московский "Спартак" проведет первый матч третьего отборочного раунда Лии чемпионов. Москвичи сыграют в Салониках с греческим ПАОКом.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не считает свой клуб фаворитом противостояния. Итальянский специалист ожидает, что встреча в Салониках будет сложной. "Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо погодных условий, особый градус игре будут добавлять и болельщики ПАОКа. Матч ожидается сложным, ведь нам предстоит встретиться с хорошо организованной и опытной командой. Не сказал бы, что мы фавориты этой встречи", — приводит слова Карреры ТАСС.

"ПАОК показал себя отличной командой, выбил крепкий "Базель" из квалификации. Очевидно, что все будет решаться не здесь и не завтра, а матч продлится 180 минут. Постараемся сыграть в свой футбол и добиться положительного результата", -добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" проведет первый матч без своих болельщиков, которые наказаны за использование пиротехники в игре с "Атлетиком" из Бильбао. Болельщики не смогут посетить два выездных матча красно-белых. "Конечно, нам будет очень не хватать болельщиков, сложилась обидная ситуация. Они всегда гонят нас вперед, и я надеюсь, что кто-то все-таки сможет попасть на стадион. Например, из числа отдыхающих рядом — надеюсь, в таком случае мы их увидим и услышим", — прокомментировал ситуацию капитан "Спартака" Денис Глушаков.

Спартаковский полузащитник заявил, что жара в Салониках не станут проблемой для красно-белых. "В Москве тоже было очень жарко, но мы тренировались и привыкли к таким условиям. Для нас это не будет проблемой, тем более все играют в одинаковых условиях. Мы готовы, разобрали соперника, видно, что ПАОК — организованная команда. Однако в Лиге чемпионов вообще нет слабых команд, и самая главная задача для нас — попадание в групповой этап", — добавил Глушаков.