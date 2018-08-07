Генерал Хайтен: США защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен оценил шансы Су-35 в борьбе с американскими истребителями-невидимками. Выступая на конференции, он подчеркнул, что США может "доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила".

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые ракеты, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… — цитирует Хайтена РИА Новости. — Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти стратегические подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране в США) — вы ничего не можете с ними сделать".

1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России. В частности, стало известно о разработке гиперзвукового оружия, способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, а также о ракетных комплексах "Сармат" и "Кинжал".