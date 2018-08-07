Испанцы по ошибке выпустили ракету над Эстонией

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, недалеко от города Отепя.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба эстонских Сил обороны, подчеркнув, что траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску.

Эстонские военные сообщили, что у ракеты активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном пуске уничтожает ее в воздухе, но они не исключают, что она все же упала на землю.

Отмечается, что длина ракеты, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра. Предупреждается, что в случае обнаружения опасной находки ее нельзя трогать и следует срочно оповестить об этом ВВС Эстонии.

Испанские истребители базируются на литовской авиабазе Зокняй, неся патрулирование над странами Прибалтики.