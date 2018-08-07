Пожар на станции в Германии: эвакуированы сотни человек

В Германии тушат сильный пожар на железнодорожной станции в городе Зигбург. Известно, что 40 человек серьезно пострадали, 10 — в критическом состоянии. Огонь перекинулся на 8 ближайших домов, в некоторых — взорвались газовые баллоны.

По данным телеканала "Россия 24", эвакуированы около 500 человек. Почему произошел пожар — пока неизвестно. Местные СМИ говорят, что огонь мог вспыхнуть из-за искр от проезжавшего поезда.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Участок железной дороги временно перекрыт.

Как уточняет "Интерфакс", ситуация осложняется аномально высокой температурой (в Германии сейчас почти 39 градусов) и сильными порывами ветра.