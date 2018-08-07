Усэйн Болт тренируется с австралийским футбольным клубом

Знаменитый ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал тренировочный контракт с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Маринерс". 31-летний Болт рассчитывает таким образом попробовать свои силы в профессиональном футболе.

Усэйн Болт завершил карьеру бегуна год назад и теперь намерен стать футболистом. Он неоднократно предпринимал попытки тренироваться с разными клубами. Но контракт с австралийцами – первый в его жизни.

Договор не гарантирует легенде легкой атлетики выступлений за основной состав. Однако сам Усэйн надеется, что его мечта осуществится. "Я очень рад, что приехал в Австралию, хотел бы поблагодарить руководство "Сентрал Кост Маринерс" за предоставленную возможность. Профессионально играть в футбол — это моя мечта, я знаю, что ее исполнение потребует много тяжелой работы", — приводит слова Болта ТАСС..