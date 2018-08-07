На Украине спасатели проводят нейтрализацию разлившейся азотной кислоты

Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на автотрассе в Днепропетровской области спасатели проводят работы по нейтрализации жидкости.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировали общественность в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, подчеркнув, что ЧП произошло на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52, недалеко от села Ивановка.

Автоцистерна перевозила 24 тонн азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке, откуда вылилось около 3-4 тонн жидкости, которая растеклась на площади 45 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают 35 спасателей и семь единиц техники. Утечка азота прекращена, проводится нейтрализация кислоты.