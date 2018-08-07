"Манчестер Юнайтед" отказался продавать Погба в "Барселону"

Английский "Манчестер Юнайтед" не отпустит полузащитника Поля Погба в "Барселону". Руководство "МЮ" не планирует расставаться с чемпионом мира.

Весной Поль Погба неоднократно говорил о желании сменить клуб. Кроме того, у Поля сложились не лучшие отношения с главным тренером Жозе Моуринью. "Барселона" же была готова заплатить за француза 45 миллионов евро, а также отдать двух игроков – защитника Йерри Мину и полузащитника Андре Гомеша.

Но генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что клуб не собирается продавать Погба ни в "Барселону", ни в другой клуб. Таким образом, Поль Погба проведет следующий сезон в "Манчестер Юнайтед".