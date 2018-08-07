После заявлений Илона Маска акции Tesla взлетели на 11 процентов

После заявлений Илона Маска о намерении сделать компанию Tesla частной ее акции взлетели на 11 процентов. На бирже NASDAQ их стоимость составила 379,74 доллара за одну акцию.

Илон Маск заявил, что при преобразовании Tesla в частную компанию одна акция будет стоить 420 долларов, финансирование уже обеспечено. В своем сообщении в Twitter он написал, что не имеет контролирующей доли и не ожидает, что, в случае, если Tesla станет непубличной компанией, у кого-либо из акционеров будет такое право. Свою долю в Tesla Маск не намерен продавать ни в коем случае, передает РИА Новости.

Маск также обратился к сотрудникам компании. Он отметил, что превращение Tesla в частную компанию создаст условия для ее оптимальной работы: колебания акций, происходящие в настоящее время, по мнению Маска, "отвлекают" и сотрудников, и акционеров. Реакция общественности на взлеты и падения акций Tesla заставляет компанию зачастую принимать решения, направленные лишь на краткосрочную перспективу.

Еще один фактор роста для акций Tesla – сообщения о том, что суверенный фонд в Саудовской Аравии – Public Investment Fund – собирается купить долю в компании в размере 3-5 процентов и стать, таким образом, одним из 8 крупнейших ее акционеров.