Лига чемпионов. "Аякс" упустил победу над "Стандардом"

Во вторник прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голландский "Аякс" упустил победу в Льеже над бельгийским "Стандардом". Голландский клуб вел 2:0, но довольствовался ничьей 2:2.

Футболисты "Аякса" Клаас-Ян Хунтелар и Дашан Тадич забили по мячу в первом тайме, чем сделали серьезную заявку на победу. Но после перерыва бывший полузащитник "Анжи" Мехжди Карсела-Гонсалес отыграл дин мяч, чем подарил "Стандарду" надежду на спасение. На исходе матча Рено Эмон с пенальти поразил ворота гостей и принес бельгийцам ничью 2:2.

Упустило гостевую победу киевское "Динамо", игравшее в Праге с местной "Славией". На 82 минуте киевляне вырвались вперед после гола Беньямина Вербича. Но в уже добавленное время динамовцы нарушили правила в своей штрафной, и Йозеф Гушбауэр реализовал 11-метровый. В итоге ничья 1:1.

В Лиссбабоне встречались местная "Бенфика" и турецкий "Фенербахче". Победитель этой пары станет соперником "Спартака" в раунде плей-офф, при условии, если москвичи пройдут греческий ПАОК. В первом тайме соперники не забили мячей. На 69 минуте ошиблись защитники и вратарь гостей, чем воспользовался нападающий лиссабонцев Франко Серви. Счет 1:0 в пользу "Бенфики" сохранился до финального свистка.

Не были выявлены победители в матче "Мальме" (Швеция) – "Видеотон" (Венгрия) 1:1. Загребское "Динамо" выиграло в столице Казахстана у "Астаны" 2:0. Азербайджанский "Карабах" проиграл дома белорусскому БАТЭ 1:1.