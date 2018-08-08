Под Краснодаром три грузовика столкнулись с легковушкой и загорелись

Под Краснодаром на трассе М4 "Дон" столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Машины загорелись. Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, передает ТАСС. В тушении возгорания участвуют 16 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось локализовать. Трасса перекрыта, организован объезд.