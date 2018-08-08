В Литве из-за вспышки АЧС уничтожат 20 тысяч свиней

Около 20 тысяч свиней придется утилизировать в Литве на крупном свиноводческом комплексе "Идаванг", где установлена африканская чума свиней. Всего в Литве с начала года отмечено 40 случаев АЧС.

В течение недели в Акмянском районе, где работают фермы этого комплекса, было зарегистрировано четыре случая АЧС в крестьянских хозяйствах. В конце концов инфекция проникла и на сельхозпредприятие.

Всего в Литве с начала года отмечено 40 случаев африканской чумы свиней. До сих пор это в основном затрагивало крестьянские и небольшие фермерские хозяйства. В результате пришлось утилизировать более 2,3 тысячи свиней.

Со вспышками АЧС Литва борется на протяжении почти пяти лет. В июле 2017 года инфекция была занесена на крупное животноводческое предприятие, где пришлось уничтожить более 23 тысяч животных, сообщает ТАСС.