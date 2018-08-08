Лондон блокирует работу российского дипкорпуса

Власти Великобритании с начала года блокируют обновление состава российского посольства, затягивая процедуру выдачи виз. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

По его словам, сложную кадровую ситуацию российских заграничных учреждений в Великобритании осложнила высылка 23 российских дипломатов в марте из-за дела Скрипаля. И нынешняя ситуация с сокращением присутствия дипработников России до сих пор сохраняется, сообщает РИА Новости.

Что делает Лондон: он использует визовые ограничения, искусственно затягивает оформление виз новым сотрудникам и продлевает визы уже работающим сотрудникам максимум на три месяца.

Россия не раз предлагала Великобритании обсудить визовые вопросы, но, как отметил пресс-секретарь посольства, принцип взаимности для британской стороны существует только со знаком "минус".

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что средний срок выдачи британских виз для дипломатов из РФ составляет год-полтора, что не является нормальной ситуацией. По его словам, дипломатическая миссия как бы удушается.

4 марта в Великобритании были отравлены Сергей Скрипаль (бывший офицер ГРУ, осужденный за шпионаж) и его дочь. Лондон сразу заявил, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, однако доказательств до сих пор не привел; на российские дипломатические ноты и обращения эта страна никак не реагирует. Как отметил Александр Яковенко, Британия нарушает свои международные обязательства; она вышла из международного правового поля.