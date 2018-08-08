Тема:
Южная Осетия. После войны 1 час назад
Цхинвал. Прошло 10 лет, но жестокость грузинских солдат помнит каждый осетин
В Южной Осетии вспоминают события 8 августа 2008 года. Ровно десять лет назад грузинские войска по приказу Михаила Саакашвили атаковали республику и нанесли массированный удар по ее столице Цхинвалу. Во время пятидневной войны погибли более тысячи человек. Наш корреспондент собрал свидетельства выживших.
Первые массированные удары грузинской артиллерии были направлены по казарме российских миротворцев. Санинструктор минометной роты Майя Бестаева каждый год приходит на это место и вспоминает самые страшные моменты своей жизни. Получив ранения в плечо и голову, она продолжала перевязывать раненых. Тогда в этой казарме погибли 37 российских миротворцев.
Другое памятное место — мемориал сожжённых душ. Под черными накидками находятся остовы обгоревших машин. Глядя на них, понимаешь, с какой жестокостью грузинские военные расправлялись с мирным населением. Страшно представить, что на этих машинах жители города пытались вывезти детей и женщин, а на единственной дороге их поджидали засады. Десятки безоружных людей были расстреляны.
В центре самого Цхинвала зажгли сотни свечей. Несмотря на то, что прошло уже 10 лет, раны, нанесенные войной, не затянулись. Хронологию роковых дней здесь помнит каждый.
К сосновой роще, откуда весь город как на ладони, колонна грузинской техники и пехоты подошла утром 8 августа, начался обстрел мирных районов. Оборону здесь держали бойцы министерства обороны Южной Осетии, ополченцы и простые жители.
Цхинвал подвергся обстрелу из установок "Град". После этого грузинские войска вошли в город сразу с нескольких направлений. Танки шли по улицам и в упор стреляли прямо по домам. На одном из перекрестков местным ополченцам удалось уничтожить сразу три бронированных машины.
Жители близлежащего дома хорошо помнят, как это было: от мощнейшего взрыва башня танка взлетела в воздух и обрушилась на порог соседнего здания, на треть войдя в бетон. Вытащить не получилось даже с помощью подъемного крана, и она осталась здесь как напоминание о страшной войне.
Когда у местных иссякли силы и надежда, а натиск врага продолжался, в республику вошли российские войска. Наши военные уже 10 лет стоят на страже мира в регионе.
Ранее по теме
-
Итоги 08.08.08: Медведев рассказал, что может взорвать мир на Кавказе14 часов назад
-
Дмитрий Медведев: конфликт в Южной Осетии в 2008 году не был неизбежен1 сутки назад
-
Путин дал Абхазии гарантии безопасности и независимости12 месяцев назад
-
Медведев вспомнил подробности событий 08.08.0812 месяцев назад
-
Граждане Южной Осетии проголосовали за переименование республики15 месяцев назад
-
Владимир Путин встретится с главой Южной Осетии69 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украина собирается прекратить транспортное сообщение с Россией
- В Москве простились с убитыми в Африке журналистами
- Французского актера Насери избили в московском караоке
- Избитый в колонии Макаров не хотел мыть туалет
- Умер бас-гитарист группы "Кино"
Самое читаемое
-
Актриса Анна Соколова умерла на сцене
- Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
- "Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре
- Сгорели трое детей и жена: мужчина успел вытащить из огня лишь сына
- Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на острове Ломбок
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Российские цены на новый Kia Ceed: стал дороже, но богаче
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
- Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
Экономика
-
Петроюань, или как санкции к Ирану могут обернуться смертельным ударом по доллару
- Давление на Германию из-за ее сильной экономики нарастает
- Бумаги "Роснефти" обновили исторические максимумы на хорошей отчетности
- Дмитрий Медведев: ядерная триада НАТО нацелена на Россию
- США vs Иран: восстановление санкций всколыхнет рынок нефти
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Звезде фильма "Такси" поставили в Москве синяк
- Нападение на Южную Осетию: 10 лет спустя
- Планету бросает в жар
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
Конфликт на парковке закончился в реанимации
- Звезду фильма "Такси" побили в баре из-за отказа отдать микрофон
- В Новой Москве готовятся к открытию крупнейшего транспортного узла
- Задержаны воры, угнавшие грузовик с посылками на 7 миллионов рублей
- Воздушная скорая помощь в столице будет работать круглосуточно
- Опасный ремонт: остекление балкона обернулось угрозой обрушения
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки