Борис Джонсон оскандалился из-за мусульманских женщин

Борис Джонсон снова оказался в центре скандала из-за своей неполиткорректности. На этот раз он сравнил мусульманских женщин в бурках с почтовыми ящиками.

Оскорбительные эпитеты он использовал в своей колонке для издания The Telegraph, передает телеканал "Россия 24". Там Джонсон раскритиковал власти Дании за то, что те запретили ношение бурки в общественных местах. То есть он вступился за традиционную мусульманскую одежду, однако тут же написал, что она абсолютно нелепа и высмеял женщин, которые придерживаются традиций.

К слову, по опросам общественного мнения, Джонсон — главный претендент на пост премьера Великобритании, если Терезу Мэй все-таки отправят в отставку.