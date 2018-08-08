Стоимость акций "Роснефти" обновила исторический максимум

"Роснефть" стала самой дорогой компанией России, обогнав по капитализации прежнего лидера рейтинга — Сбербанк. Стоимость ее акций обновила исторический максимум.

Чистая прибыль нефтяного гиганта в первом полугодии выросла в 4 раза — до 309 миллиардов рублей. Вдобавок "Роснефть" выкупила доли Exxon Mobile в совместных проектах, передает телеканал "Россия 24".