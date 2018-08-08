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Дело врача Мисюриной 1 час назад

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8 августа 201802:59 Зинаида Курбатова

Дело гематолога Мисюриной: перезагрузка

Следственный комитет проведет дополнительное расследование по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. Ее обвинили во врачебной ошибке, из-за которой погиб пациент.

Теперь резонансным делом врача гематолога Елены Мисюриной будет заниматься другое подразделение, другой следователь. Защитники Елены расценивают эти изменения как положительные. Будут проводиться дополнительные расследования. Елена и сейчас не понимает, почему именно на нее завели уголовное дело.

"Как вы считаете, человек с порезанной артерией или веной сколько может жить? По всем правилам — 17 минут, — говорит Елена Мисюрина, врач-гематолог. — А он полтора суток жил и неплохо себя чувствовал. Ни патологоанатом, и ни тот хирург не увидели поврежденную вену или артерию".

Мисюриной пришлось провести более двух недель в сизо после того, как 22 января этого года Черемушинский суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. 5 февраля Елену освободили из сизо. 16 марта Московский городской суд вернул дело в прокуратуру. Главная неувязка в этом деле, по мнению адвоката, большой промежуток времени, который прошел между пункцией, которую сделала Мисюрина, и смертью ее пациента. "Ту не надо быть медиком, чтобы задать вопрос", — заявляет адвокат врача, Анатолий Клейменов.

Летом 2013 года Мисюрина сделала пункцию костного мозга 55-летнему пациенту Бобкову. После пункции Бобков уехал на работу, где почувствовал себя плохо. Через три дня он скончался на операционном столе в другом медучреждении. Еще в январе у Черемушинского суда была масса вопросов и колебаний, но приговор был вынесен.

"Похоже на показательные выступления с целью оправдать дальнейшие изменения в уголовном законодательстве, связанном с введением новых статей в уголовный кодекс об ответственности врачей", — считает Асад Юсуфов, сопредседатель Центра защиты медицинских работников.

Тысячи врачей поставили свои подписи под письмами в защиту доктора. В феврале на суде выступил Леонид Рошаль, который предложил сам сесть за решетку вместо Елены Мисюриной. Те, кто защищает права пациентов, расценивают эту историю однозначно. "То, что происходит, — это беспредельное давление на суд, граничащее с нарушением закона", — уверен Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов.

Дочь Бобкова Елена Игнатьева рассказывает, что отец был здоровым, у него было три хронических, но не серьезных заболевания. Сразу после пункции он почувствовал боль в месте укола. "Уже следователи во всем разобрались, уже назвали виновного человека, — говорит Елена Игнатьева. — А дальше дело поставили на контроль заинтересованные структуры".

Сейчас Мисюрина — под подпиской о невыезде. Работает в той же клинике на той же должности. А пока впереди новые расследования, которые займут не один месяц. Например, будет проводиться повторное вскрытие. Ранее против этого выступали родные погибшего.

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