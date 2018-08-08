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8 августа 201805:01

Китайцы продали в Россию пять тонн ядовитого арахиса

Фото Global Look Press.

В Приморье обнаружено свыше пяти тонн арахиса, прибывшего из Китая, в котором превышено содержание кадмия — опасного для здоровья токсина.

По данным Россельхознадзора, уровень содержания кадмия превышен в 1,6 раза, возможно, из-за чрезмерного насыщения почвы фосфатными удобрениями. Кадмий способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.

Это уже не первый случай задержания в регионе китайского арахиса с кадмием. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн. В июне 2017 года также сообщалось о задержании двух партий арахиса с кадмием на 19 тонн и 38 тонн, обе пришли из Китая, сообщает РИА Новости.

 

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