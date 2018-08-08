Пхеньян обеспокоен возможным срывом мирного процесса со стороны Сеула

Сеул пытается прервать мирный процесс на Корейском полуострове и вернуться к противостоянию с северным соседом. Такое заявление появилось на страницах центральной газеты КНДР "Нодон синмун".

Пхеньян считает, что недавние переговоры со Штатами и военная реформа, которую готовит Южная Корея — это "заговор с целью конфронтации".

Консультации по безопасности между Сеулом и Вашингтоном прошли в июле этого года. Стороны сошлись во мнении, что санкции против КНДР нужно сохранить, пока Пхеньян не сделает конкретные шаги к ядерному разоружению, сообщает телеканал "Россия 24".