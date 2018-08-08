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8 августа 201807:54

Анджелина Джоли требует у Брэда Питта деньги на содержание шестерых детей

Анджелина Джоли через суд требует у Брэда Питта "достаточно денег" на содержание детей. О новом иске голливудской актрисы к бывшему мужу сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на АВС.

Правда, журналистам так и не удалось узнать, какую именно сумму суперзвезда считает достаточной, чтобы воспитать шестерых детей. Юристы Брэда Питта в свою очередь заявили, что их клиент в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед бывшей женой. Звезды Голливуда прожили вместе 10 лет и расстались два года назад. Пара воспитывает шестерых детей, трое из которых — приемные.

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