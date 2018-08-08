На курорте в Мексике рухнул строящийся ТЦ, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, 16 пострадали при обрушении здания в Мексике. Трое числятся пропавшими без вести.

Строящийся торговый центр рухнул на одном из курортов в штате Кинтана-Роо. На месте работают спасатели и медики, идет разбор завалов. Причины ЧП выясняются, передает телеканал "Россия 24". Сколько человек было в здании на момент обрушения, пока неизвестно.