Три жителя Нью-Йорка пострадали от молний

В Нью-Йорке от ударов молний пострадали три человека. Гроза разразилась над районом Куинс. Двое из трех пострадавших – мужчины 30 и 40 лет – играли в футбол в городском парке. Они были госпитализированы, состояние одного из них – критическое.

Еще один человек получил не угрожающие жизни травмы, передает ТАСС.