Шарапова прошла во второй круг теннисного турнира в Монреале

Российская теннисистка Мария Шарапова с победы стартовала на представительном турнире Женской теннисной ассоциации в Монреале. Его призовой фонд составляет 2,82 миллиона долларов. Россиянка встречалась с Сесиль Каратанчевой из Болгарии.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Шарапова победила болгарскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Турнир WTA в Монреале завершится 12 августа.