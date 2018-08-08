Бэйл принес победу "Реалу" над "Ромой" в матче Международного кубка чемпионов

В американском Ист-Рутерфорде состоялся матч Международного кубка чемпионов между испанским "Реалом" и итальянской "Ромой". Гол и передача форварда "сливочных" Гарета Бэйла принесли его команде победу со счетом 2:1. "Королевский клуб" уже дважды выиграл на турнире, набрав 6 очков в 3 встречах.

Начало игры получилось обескураживающим для итальянцев. Уже к 15-й минуте первого тайма мадридские футболисты вели в два мяча. Сначала забил Марко Ассенсио с передачи Гарета Бэйла, а потом отличился и сам валлиец. Ему ассистировал Даниэль Карвахаль.

Гол престижа "Рома" забила на 83-й минуте. Его автором стал голландец Кевин Стротман. После трех матчей у римского клуба всего три набранных балла.