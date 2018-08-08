Касаткина вышла на Шарапову во втором круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом раунде турнира в Монреале оказалась сильнее соперницы из Греции Марии Саккари. Поединок, который продолжался 2 часа 16 минут, получился крайне упорным. Россиянка сумела сломить сопротивление соперницы в трех партиях – 6:4, 4:6, 6:1.

В следующем круге Касаткина сыграет с соотечественницей Марией Шараповой, которая ранее одолела болгарскую теннисистку Сесиль Каратанчеву со счетом 6:1, 6:2.

Напомним, что призовой фонд представительного турнира Женской теннисной ассоциации в Монреале составляет 2,82 миллиона долларов.