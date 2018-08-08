После драки и операции Насери уже встретился с Конюховым

Французский актер Сами Насери, звезда фильма "Такси", рассказал о своем состоянии после драки в московском ночном клубе, передает телеканал "Россия 24".

На своей странице в Instagram Насери сообщил, что с ним все в порядке, и слухи о травме головы преувеличены. Актер выложил фотографии, на которых он и его брат встречаются с российским путешественником Федором Конюховым.

Накануне в кароке-клубе между Насери и другим посетителем произошел конфликт (по некоторым данным, они не поделили микрофон), который закончился дракой. После случившегося Насери с гематомой на лице был прооперирован в столичной клинике глазных болезней. Полиция уже нашла и задержала зачинщиков драки.

"Спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России. Я прекрасно себя чувствую и посылаю вам всю свою любовь".

Как сообщил РИА Новости директор НИИ им. Гельмгольца, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев​​​, "гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно".