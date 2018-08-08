Виктория Скрипаль ждет отставки Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании. По ее мнению, после этого Сергей и Юлия Скрипаль смогут вернуться в Россию.

"Может быть, мне будет зеленый свет. И не только мне, а им будет зеленый свет. Может, они наконец-то вернутся в Россию", — сказала Виктория Скрипаль РИА Новости.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Следователи пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 типа "Новичок". Юлия была выписана из больницы в апреле, Сергей – в мае. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Британские власти обвинили в отравлении Россию, Москва это категорически отрицает. Тогдашний глава британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Однако никаких доказательств представлено не было. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества.

Россия направила около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Однако в Лондоне на них не отреагировали.