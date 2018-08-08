Осы напали на игроков киевского "Динамо" во время матча со "Славией"

Во время матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между пражской "Славией" и киевским "Динамо", который состоялся в Праге 7 августа, игроки украинской команды подверглись атаке местных ос. В самом начале встречи от них пострадал вратарь киевлян Денис Бойко.

Динамовский голкипер неожиданно упал на газон и схватился за правую руку. Как позднее рассказал на пресс-конференции тренер гостей Александр Хацкевич, чьи слова приводит официальный сайт киевского клуба, Бойко укусила оса.

Кроме того, защитник сине-белых Никита Бурда признался, что сам чуть не пострадал от опасных насекомых, которые постоянно кружили над полем. По словам футболиста, его чуть не укусила оса.

Напомним, что встреча между пражской "Славией" и киевским "Динамо" завершилась вничью со счетом 1:1.