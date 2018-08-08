Донской обыграл Рублева и прошел во второй круг турнира в Торонто

В первом круге теннисного турнира Masters в Торонто жребий свел двух россиян – Евгения Донского и Андрея Рублева. Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Донской взял верх над Рублевым в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Во втором раунде российский теннисист встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном. Также в следующий круг пробился еще один представитель России Карен Хачанов, обыгравший серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:2.

Напомним, что призовой фонд турнира в Торонто превышает 5,3 миллиона долларов.