"Локомотив" предложил Смолову зарплату в 3 млн евро

Руководство московского "Локомотива" продолжает переговоры с представителями "Краснодара" по поводу перехода в стан "железнодорожников" форварда "быков" Федора Смолова. В случае успешной сделки зарплата нападающего сборной России составит 3,1 миллиона евро.

По информации "Спорт-экспресса", руководство "Краснодара" разрешило красно-зеленым вести переговоры с Федором Смоловым. "Локомотив" готов заплатить "быкам" 9 миллионов евро за переход 28-летнего футболиста.

Известно, что "железнодорожники" предложили Смолову контракт сроком на четыре года. Отметим, что из-за неудачного выступления форварда "Краснодара" на прошедшем чемпионате мира в России, цена на футболиста существенно снизилась.