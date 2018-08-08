В Подмосковье нашли редкий "крестьянский" клад времен Ивана Грозного

В Павлово-Посадском районе Московской области археологи нашли керамический сосуд, в котором 400 лет хранились 600 серебряных монет, отчеканенных во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Сумма по тем временам большая — 6 рублей 23 копейки. На эти деньги можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой, сообщает РИА Новости.

Ценную находку обнаружили во время охранных раскопок перед строительством автотрассы. Это первый такой крупный "крестьянский" клад начала XVII века, настолько целостно сохранившийся.

"Большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили "крестьянские" клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом", — отметила заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Как предполагают ученые, клад спрятала рядом с своим домом достаточно зажиточная крестьянская семья. Возможно, люди сначала откладывали понемногу, а затем, в короткий период правления Бориса Годунова, хозяину удалось совершить какую-то выгодную торговую сделку, которая и позволила отложить столь крупную сумму. Но никто из членов семьи так и не успел воспользоваться этими деньгами.

После изучения клад передадут в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.