В Дагестане начинается суд над четырьмя членами банды Басаева

В Дагестане предстанут перед судом участники банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

По данным следствия, Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслана Аджибрагимов и Батырбек Бакиев добровольно вступили в состав банды в середине июля 1999 года. Они принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в августе 1999 года не менее тысячи боевиков вторглись на территорию Дагестана для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности страны. В результате массированного обстрела, устроенного участниками банды, в том числе Даутовым, Мухатдиновым, Аджибрагимовым и Бакиевым, были убиты 33 человека.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями, — вооруженном мятеже, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Всего по этому делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, с 1999 по 2018 год были приговорены к различным срокам заключения более 70 участников нападения на Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Расследование уголовного дела продолжается.