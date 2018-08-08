8 августа 201811:34
Умер известный военкор Михаил Лещинский
Ушел из жизни политический обозреватель Гостелерадио СССР, военный корреспондент, тележурналист Михаил Лещинский, передает "Интерфакс".
Как сообщается на сайте Союза журналистов, Михаил Борисович Лещинский скончался ночью. "Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий".
Михаил Лещинский родился 16 апреля 1945 года. Он снял множество документальных фильмов и многосерийных циклов о Второй Мировой войне, а также репортажи и фильмы о войне в Афганистане, где он работал военным корреспондентом в течение четырех лет.
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