Ребенок умер после отказа медиков его госпитализировать

Следователи Красноярского края разбираются в обстоятельствах смерти трехлетнего мальчика в деревне Терск Канского района. Как сообщает краевое управление СК РФ, 4 августа ребенку стало плохо, и мать вызвала скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики доставили ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач не нашел показаний для его госпитализации.

Дав матери рекомендации, он отпустил мать с мальчиком домой, а через несколько часов ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все лица, причастные к его совершению.