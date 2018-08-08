КХЛ. Омский "Авангард" переедет в подмосковную Балашиху

Омский "Авангард" определился с домашней ареной на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги. "Ястребы" примут соперников в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина, который располагается в подмосковной Балашихе. В клубе выразили надежду вернуться по ходу чемпионата в родной город.

Напомним, что во время модернизации домашнего стадиона "Арена Омск" возникли непредвиденные трудности. Дворец оказался непригодным для проведения соревнований.

По словам председатель Совета директоров ХК "Авангард" Александра Крылова, клуб выбирал между Красноярском, Мытищами и Балашихой.

"Мы провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для "Авангарда" оптимальным вариантом", — приводит слова спортивного функционера официальный сайт омичей.

Также Крылов сообщил, что в Омске планируется провести несколько игр под открытым небом и пообещал как можно быстрее вернуться на домашнюю арену. Напомним, что чемпионат КХЛ сезона-2018/19 стартует 1 сентября.