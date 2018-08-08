Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 августа 201812:26

В Питере схватили вандала, повредившего водонапорный бак завода "Красный Треугольник"

ТАСС

В Северной столице полиция три месяца разыскивала и, наконец, нашла вандала, который еще в мае уничтожил объект культурного наследия — водонапорный бак на легендарном заводе "Красный Треугольник".

К розыску были подключены и полицейские главка Северной столицы, и их коллеги из райотдела.

В результате 28-летний вандал был найден. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

"Красный Треугольник" — одно из старейших промышленных предприятий Петербурга, которое специализировалось на производстве резиновой продукции. Оно было создано в 1860 году. Старинное здание расположено на набережной Обводного канала, дом 138.

Сейчас

11:22

Умер известный военкор Михаил Лещинский

10:59

В Дагестане начинается суд над четырьмя членами банды Басаева

07:41

В Мексике рухнул строящийся ТЦ

03:17

Борис Джонсон оскандалился из-за мусульманских женщин

02:38

"Роснефть" стала самой дорогой компанией России

00:29

Стрельба во Флориде: пострадал один человек

21:46

Пожар на станции в Германии: эвакуированы сотни человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Дагестане начинается суд над четырьмя членами банды Басаева

В Дагестане начинается суд над четырьмя членами банды Басаева

1 час назад
СМИ стали известны предложения, которые Путин сделал Трампу в Хельсинки

СМИ стали известны предложения, которые Путин сделал Трампу в Хельсинки

3 часа назад
Виктория Скрипаль ждет отставки Терезы Мэй

Виктория Скрипаль ждет отставки Терезы Мэй

2 часа назад
Насери опроверг, что у него была травма головы

Насери опроверг, что у него была травма головы

3 часа назад
6 рублей 23 копейки: владелец богатого "крестьянского" клада так и не вернулся за ним после Смуты

6 рублей 23 копейки: владелец богатого "крестьянского" клада так и не вернулся за ним после Смуты

46 минут назад
Ребенок умер после отказа медиков его госпитализировать

Ребенок умер после отказа медиков его госпитализировать

53 минуты назад
Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки

Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

06.08.2018 09:10
Гонорар за убийство Мадуро составил 50 млн долларов

Гонорар за убийство Мадуро составил 50 млн долларов

6 часов назад
Осы напали на игроков киевского "Динамо" во время матча со "Славией"

Осы напали на игроков киевского "Динамо" во время матча со "Славией"

2 часа назад
Цхинвал. Прошло 10 лет, но жестокость грузинских солдат помнит каждый осетин

Цхинвал. Прошло 10 лет, но жестокость грузинских солдат помнит каждый осетин

10 часов назад
Анджелина Джоли требует у Брэда Питта деньги на содержание шестерых детей

Анджелина Джоли требует у Брэда Питта деньги на содержание шестерых детей

4 часа назад
Дорогая моя столица: что иностранцы думают про Москву

Дорогая моя столица: что иностранцы думают про Москву

18 часов назад
Спасите Диму из заточения смерти

Спасите Диму из заточения смерти

07.08.2018 10:35
Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

06.08.2018 15:40
Пьяный петербуржец предал Вечному огню венки на Марсовом поле

Пьяный петербуржец предал Вечному огню венки на Марсовом поле

46 минут назад
Опубликовано видео автомобилей, полыхающих после ДТП на трассе под Краснодаром

Опубликовано видео автомобилей, полыхающих после ДТП на трассе под Краснодаром

1 час назад
Умер известный военкор Михаил Лещинский

Умер известный военкор Михаил Лещинский

1 час назад
Почему "Эволюция Черепашек-ниндзя" нравится детям и не нравится фанатам первых версий

Почему "Эволюция Черепашек-ниндзя" нравится детям и не нравится фанатам первых версий

1 час назад
Вести.net: Microsoft повременит с закрытием классической версии Skype

Вести.net: Microsoft повременит с закрытием классической версии Skype

2 часа назад
Врачи сделали кесарево сечение без обезболивания

Врачи сделали кесарево сечение без обезболивания

3 часа назад
Под брендом Palm впервые выпустят смартфон

Под брендом Palm впервые выпустят смартфон

3 часа назад
Пхеньян обеспокоен возможным срывом мирного процесса со стороны Сеула

Пхеньян обеспокоен возможным срывом мирного процесса со стороны Сеула

5 часов назад
В США ограничили доступ к делу россиянки Бутиной

В США ограничили доступ к делу россиянки Бутиной

5 часов назад
Бывший президент Сальвадора признался в хищении 300 миллионов долларов

Бывший президент Сальвадора признался в хищении 300 миллионов долларов

5 часов назад
США расширяет список китайских товаров, облагаемых 25-процентными пошлинами

США расширяет список китайских товаров, облагаемых 25-процентными пошлинами

5 часов назад
Скандал между Саудовской Аравией и Канадой отразился на здравоохранении

Скандал между Саудовской Аравией и Канадой отразился на здравоохранении

6 часов назад
Китайцы продали в Россию пять тонн ядовитого арахиса

Китайцы продали в Россию пять тонн ядовитого арахиса

7 часов назад
Пушков призвал Таллин следить за своими "защитниками" из НАТО

Пушков призвал Таллин следить за своими "защитниками" из НАТО

7 часов назад
Железнодорожники готовятся к Brexit

Железнодорожники готовятся к Brexit

7 часов назад
США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка

США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка

7 часов назад
Компанию Apple могут вынудить отказаться от разъема Lightning

Компанию Apple могут вынудить отказаться от разъема Lightning

8 часов назад
Саудовский принц поднял котировки Snapchat на 14%

Саудовский принц поднял котировки Snapchat на 14%

8 часов назад
С задержанным в США Максимом Сувериным встретились российские дипломаты

С задержанным в США Максимом Сувериным встретились российские дипломаты

8 часов назад
США потребовали от Порошенко выполнить все условия МВФ

США потребовали от Порошенко выполнить все условия МВФ

8 часов назад
Борис Джонсон оскандалился из-за мусульманских женщин

Борис Джонсон оскандалился из-за мусульманских женщин

9 часов назад
Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа

Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа

9 часов назад
Дело гематолога Мисюриной: перезагрузка

Дело гематолога Мисюриной: перезагрузка

9 часов назад
Стоимость акций "Роснефти" обновила исторический максимум

Стоимость акций "Роснефти" обновила исторический максимум

9 часов назад
В Германии из-за большого пожара на станции пострадали 40 человек

В Германии из-за большого пожара на станции пострадали 40 человек

10 часов назад
Порошенко внедряет в украинскую армию идеологию бандеровщины

Порошенко внедряет в украинскую армию идеологию бандеровщины

11 часов назад
Лондон блокирует работу российского дипкорпуса

Лондон блокирует работу российского дипкорпуса

11 часов назад
В Литве из-за вспышки АЧС уничтожат 20 тысяч свиней

В Литве из-за вспышки АЧС уничтожат 20 тысяч свиней

11 часов назад
После заявлений Илона Маска акции Tesla взлетели на 11 процентов

После заявлений Илона Маска акции Tesla взлетели на 11 процентов

13 часов назад
Отступать дальше некуда: операторы отменят плату за входящие в роуминге

Отступать дальше некуда: операторы отменят плату за входящие в роуминге

14 часов назад
Юлия Ефимова принесла сборной России очередное золото чемпионата Европы

Юлия Ефимова принесла сборной России очередное золото чемпионата Европы

17 часов назад
Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq

Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq

17 часов назад
"Тюрьма лучше, чем жить с ним": в "Прямом эфире" - откровения сестер, убивших отца

"Тюрьма лучше, чем жить с ним": в "Прямом эфире" - откровения сестер, убивших отца

18 часов назад
Volkswagen Polo 2019 для России: шире оснащение и новая спецверсия

Volkswagen Polo 2019 для России: шире оснащение и новая спецверсия

18 часов назад
Зарубина рассказала, как ради московской прописки Малинин подарил ей крестик жены

Зарубина рассказала, как ради московской прописки Малинин подарил ей крестик жены

21 час назад