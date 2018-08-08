В Питере схватили вандала, повредившего водонапорный бак завода "Красный Треугольник"

В Северной столице полиция три месяца разыскивала и, наконец, нашла вандала, который еще в мае уничтожил объект культурного наследия — водонапорный бак на легендарном заводе "Красный Треугольник".

К розыску были подключены и полицейские главка Северной столицы, и их коллеги из райотдела.

В результате 28-летний вандал был найден. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

"Красный Треугольник" — одно из старейших промышленных предприятий Петербурга, которое специализировалось на производстве резиновой продукции. Оно было создано в 1860 году. Старинное здание расположено на набережной Обводного канала, дом 138.