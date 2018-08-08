Пьяный петербуржец предал Вечному огню венки на Марсовом поле

Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил форменный погром на Марсовом поле, который со стороны напоминал перформанс — мужчина собирал цветы и рвал венки, после чего отправлял их в Вечный огонь. Горожане "выступление" 36-летнего безработного не оценили и вызвали стражей порядка, предварительно сняв хулигана на видео.

"Это мой огонь, это мое место, я его защищаю всегда", — объяснял собравшимся мужчина в шортах, разбрасывавший по сторонам цветы.

Остановить пьяного дебошира никто не решился, хотя многие пытались урезонить его словами, но тщетно. Акция завершилась с появлением бойцов Росгвардии.

"Я пытаюсь очистить этот огонь от того, что случайно из-за меня здесь произошло", — нашелся мужчина, но дальнейшие объяснения он давал уже в отделении полиции.

После составления протокола о мелком хулиганстве мужчину отпустили. Не исключено, что он станет фигурантом уголовного дела.