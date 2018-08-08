Павлюченкова встретится с Халеп во втором круге турнира в Монреале

Россиянка Анастасия Павлюченкова прошла первый круг теннисного турнира WTA в канадском Монреале. Она сумела одержать победу над американской спортсменкой Кристиной Макхейл. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:2.

Соперницей Павлюченковой в следующем раунде станет посеянная на турнире под первым номером румынка Симона Халеп.

Напомним, что во второй круг также пробились россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина, которые сыграют между собой.