Регистратор запечатлел момент наезда на пешехода в Петербурге

Во вторник, 7 августа, легковой автомобиль сбил пешехода на Суздальском шоссе в Санкт-Петербурге. Инцидент попал в объектив регистратора очевидца.

Мужчина попытался пересечь проезжую часть в районе нерегулируемого перехода. Ему удалось добежать примерно до середины дороги, где он был сбит машиной.

От удара пешехода отбросило в сторону.

Характер и степень тяжести травм, полученный пострадавшим, не уточняются.