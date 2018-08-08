Погода разошлась: Башкирию атакуют полчища мошек, а побережье - смерчи и град

Жителей Башкирии атаковали несметные полчища мошек. Мелкие насекомые полностью оккупировали дороги.

В соцсетях жители публикуют видео, снятое под Уфой на трассе М5. На кадрах видно, что над трассой вьются тысячи мошек. Из машины невозможно выйти, насекомые сразу подлетают к людям и пытаются залезть в глаза и уши.

Энтомологи объясняют аномальное размножение насекомых длительной жарой, которая на северо-востоке Башкирии чередуется с сильными ливнями. Из-за этого здесь фактически создается климат, схожий с таежным.

Прогнать мошкару может надвигающийся шторм. Сегодня в Уфе прошумят грозовые дожди, вероятен град и шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с. Но воздух успеет прогреться до 27 тепла. 9 августа показатели термометров рухнут на 10 градусов, будет пасмурно и холодно, как в сентябре. Затем погода немного наладится, температура повысится до +18…+20.

Еще один неприятный сюрприз, подготовленный погодой — вероятность града, который может обрушиться на многие регионы. Сегодня наибольшую угрозу это опасное природное явление представляет для бассейна Черного моря, а также в меньшей степени, но, тем не менее, для Среднего Поволжья и Южного Предуралья. В зоне вероятного поражения ядер льда будут находиться отдельные районы Кубани, особенно, Черноморское побережье и Западный Кавказ, где размеры градин могут достигать 3 см. А в открытом море на удалении 100-150 км от Туапсе и Сочи могут выпасть и 7-сантиметровые градины. Кроме того, расчеты показывают, что над акваторией Черного моря, на участке от Анапы до Магри, велика опасность формирования смерчей.

В Сочи возможны ливни, грозы и град, температура воздуха будет точь-в-точь соответствовать климатической норме +26…+28. В последующие дни сохранится неустойчивая погода с вероятностью скоротечных дождей и гроз, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +24 до +26 градусов.