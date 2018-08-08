"Реал" ждет Куртуа 9 августа в Мадриде для завершения сделки

Мадридский "Реал" ждет приезда в четверг, 9 августа, вратаря лондонского "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, чтобы окончательно оформить его переход в стан "сливочных". Ранее бельгиец пропустил тренировку "аристократов", продемонстрировав руководству клуба нежелание оставаться в Лондоне.

По информации Sky Sports, за Куртуа мадридцы готовы заплатить "Челси" около 40 миллионов евро, а также отдать в аренду полузащитника Матео Ковачича.

Ранее стало известно, что "синие" собираются приобрести вратаря испанского "Атлетика" Кепу Аррибасалагу, опасаясь ухода Куртуа в "Реал".