С 3 по 5 августа 2018 года в Москве прошли IX Игры победителей. Это крупнейшие международные соревнования среди детей, победивших рак, яркий праздник жизни и спорта.

В этом году на турнир собрались более 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет из 14 стран: России, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и впервые из Киргизии. На Играх было разыграно 118 комплектов медалей в шести видах спорта.

Торжественную церемонию открытия Игр провели соучредитель фонда "Подари жизнь", актриса Чулпан Хаматова и актер Риналь Мухаметов. Впервые церемония открытия транслировалась в соцсети "Одноклассники" и на сайте фонда "Подари жизнь", ее посмотрели более 300 тысяч человек.

"Игры – это яркое доказательство того, что работа, которую мы делаем очень важна. Это фантастический, глобальный результат. Иногда мы устаем, но после этих трех дней появляются силы двигаться дальше и продолжать работать с улыбкой! Нам очень бы хотелось, чтобы Игры победителей стали визитной карточкой нашей страны", — заявила актриса Чулпан Хаматова.

Ко всем зрителям трансляции обратился заместитель генерального директора-директор ЛРНЦ "Русское поле" ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Карелин:

"Для меня, как для детского гематолога сегодня огромный праздник! Это удивительная вещь – то, что здесь происходит. Каждый из этих мальчиков и девочек одержал свою личную победу над болезнью. Надо отметить, что эта борьба для ребят не заканчивается и наша общая задача — помогать и поддерживать их. Очень важно показать тем, кто сейчас борется с болезнью, находится в клинике, что победить болезнь возможно и впереди их ждет активная, полноценная жизнь!"

Церемонию закрытия Игр, которую провели соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун и актер Иван Чуйков, в соцсетях смогли посмотреть более 225 тысяч человек. Ярким моментом этого вечера стало вручение футбольного мяча с подписями всех игроков сборной России счастливчику, чье имя определил жребий. Тимофей Хохлов из Астрахани получил ценный мяч из рук Екатерины Смольниковой, основателя благотворительного проекта Play&Help.