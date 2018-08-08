Воспитателей частных яслей в Астрахани обвинили в связывании детей пеленками

Астраханская прокуратура начала проверку деятельности одного из частных детских садов, где воспитатели связывали малышей простынями во время тихого часа. В то же время министр образования региона Виталий Гутман в беседе с ТАСС пообещал усилить контроль за всеми учреждениями дошкольного образования, хотя сотрудники детсада назвали обнародованное видео "происками конкурентов".

На кадрах видно воспитанников ясельной группы, лежащих по двое в детских кроватях, при этом у большинства из них туго связаны руки. Тревогу забила мама двухлетней девочки, которая перестала узнавать своего ребенка после посещения детсада. Но потом в учреждение устроилась ее знакомая, которая после первого же дня призвала забрать оттуда малышку.

которая оставила в детсаду свою двухлетнюю дочку. Женщина рассказала, что уже после первой недели посещения детского сада у девочки начались изменения в настроении. Которые мать поначалу списала на непривычную обстановку.

"Моя подруга попросила знакомую няню проведать мою малышку. Та нашла ее и была шокирована. Без лишних слов быстро сделала фотографию. Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. "Валетом". Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна", — рассказала женщина.

В самом детсаду назвали запись "провокацией, связанной с происками конкурентов". По словам представителей учреждения, кадры были сделаны новой сотрудницей, которая в итоге проработала всего один день. Руководство решило обратиться с заявлением в прокуратуру, которая, впрочем, уже начала проверку после полученной от родителей жалобы.

Частный детский сад продолжает работать, его посещают 35 воспитанников.