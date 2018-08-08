Школа вместо летних каникул: старшеклассники познают азы профессии врача

Оказать первую помощь, поставить капельницу, зашить рану и даже принять роды: старшеклассники осваивают азы профессии врача. Во время каникул в университете имени Пирогова для них открыли "Школу юного хирурга" — это новый образовательный проект для школьников. Как проходят необычные уроки?

— В первый же день я понял, что вот это — мое. Мне так понравилось!

Вова Турклиев, старшеклассник одной из столичных школ, с детства мечтает стать врачом. Вот уже месяц, несмотря на каникулы, пять дней в неделю как на работу он приходит в университет имени Пирогова, где разместилась "Школа юного хирурга".

"Случайно наткнулся на ссылку, что проходят занятия в "Школе юного хирурга". И сразу же записался!" — рассказывает он.

Занятия проводят летом с середины июля и до конца августа. В учебном медицинском центре восемь отделений — лаборатория биомоделирования, мобильная реанимация, операционная и даже родильный блок. Все для того, чтобы помочь будущим абитуриентам погрузиться в профессию.

"Школьники, которые посетили нас здесь, мечтают стать врачами, поступать в медицинские вузы, но не все понимают специфику врачебной профессии. Ведь зачастую школьники ориентируются на какие-то романтические представления — из литературы, кинематографии", — объясняет заместитель директора учебного Центра инновационных медицинских технологий РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Гущин.

Занятие проводят практикующие хирурги — учат оказывать первую помощь, зашивать раны, ставить капельницы и даже принимать роды. А еще — знакомят с азами ультразвукового исследования.

— Ты должна представлять границы сердца и понимать, где предсердие у нас находится — вот в этой плоскости, — и где желудочки — с правой и с левой. Давай попробуем найти клапан сейчас с тобой.

На специальных симуляторах юные хирурги тренируются оперировать лапароскопом — этот инструмент используют при операциях через проколы в брюшной полости. Вместо сосудов — мелкие предметы, которые нужно аккуратно захватить.

— Здесь мы развиваем моторику, делаем операции на брюшную полость. На самом деле я думала, что это намного легче. Оказалось, очень сложно!

После завершения программы ребята сдают предпрофильные экзамены. Баллы учитываются при поступлении в университет.

"Это проект профессиональной ориентации молодежи. Проект реализуется совместно с Департаментом образования города Москвы. Планируем осуществить подготовку примерно трех тысяч учащихся по восьми образовательным программам — например, по хирургии, гематологии", — говорит проректор по учебной работе РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Коробко.

В перспективе планируется расширить список направлений, которые смогут изучать школьники, и увеличить возможное число участников. Сейчас конкурс в "Школу юного хирурга" — как в востребованных вузах: четыре человека на место.