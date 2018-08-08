Последняя подруга Немцова вышла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная"
В Киеве 14 августа состоится финал конкурса "Мисс Украина-Вселенная – 2018". В числе 18-ти финалисток значится и последняя подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая, сообщает украинский сайт JetSetter.ua.
Именно она была с российским политиком-оппозиционером в момент его убийства в центре Москвы в феврале 2015 года.
Девушка — гражданка Украины, после допроса ее отпустили на родину и года два не было известно, чем она занимается после трагедии, свидетельницей которой стала. Однако в феврале 2017 года пресса узнала, что Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве.
В анкете указано, что Дурицкой 25 лет, она родом из Белой Церкви, рост девушки 175 сантиметров.
На вопрос, какая книга произвела на ее самое большое впечатление, Анна отвечает: "Принцип Шамбалы" Сакйона Мипама Также Дурицкая признается. Что видит смысл жизни в любви, а относительно своих устремлений говорит, что хотела бы заниматься благотворительностью и, в частности, помогать школе- интернату в ее родном городе.
Себя же последняя подруга Бориса Немцова характеризует как "спокойную, доброжелательную и элегантную".
Кроме Дурицкой в финал этого конкурсе вышла и еще одна девушка, известная поклонникам Анни Лорак. Это подруга ее мужа 26-летняя Яна Беляева, пишет украинское издание "Комсомолки".
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