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8 августа 201814:18

Таксист и его семья угодили под поезд в Дагестане

Три человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения отечественной легковушки с поездом в Дагестане, сообщают "Махачкалинские известия". Камера наблюдения зафиксировала трагический инцидент.

Авария произошла в 23:50 в минувший вторник, 7 августа, в поселке Ачи-Су в Карабудахкентском районе. За рулем ВАЗ-2114 находился 34-летний мужчина, который попытался проскочить нерегулируемый переезд прямо перед электровозом. После столкновения поезд еще несколько десятков метров тащил смятую машину, пока не остановился.

Жертвами ДТП стали сам водитель (по неподтвержденным данным, это был таксист, который вез семью домой), 33-летняя женщина и ее 11-летний сын. Еще двух пассажиров госпитализировали с многочисленными травмами.

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